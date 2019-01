Omzetgroei voor groothandel Sligro

Sligro zette een omzet in de boeken van ruim 2,3 miljard euro. Dat is 9,6 procent meer dan een jaar eerder en in lijn met de verwachtingen van analisten. De autonome groei werd beïnvloed door een aantal technische posten. Hiervoor gecorrigeerd kwam de 'overige autonome groei' uit op 3,1 procent.

Bij Foodservice Nederland dikten de opbrengsten met 8,9 procent aan, en autonoom met 0,7 procent. Bij Foodservice België was de groei 14,3 procent en 3,4 procent autonoom. In de cijfers van Foodservice is het voorlopige omzeteffect in december vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Heineken en de overname van de groothandelsactiviteiten van Heineken meegenomen.

Sligro wist de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop eerder dit jaar af te ronden. De 130 filialen leverden 410 miljoen euro op. Overigens publiceert Sligro op 24 januari zijn definitieve jaarcijfers.