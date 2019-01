Chinese tabaksmonopolist gaat naar beurs

Het onderdeel zette in de eerste negen maanden van 2018 een omzet van 5,1 miljard Hongkong dollar in de boeken, omgerekend ongeveer 566 miljoen euro. China Tobacco International verdient zijn geld door de prijs van de buitenlandse tabak met 6 procent te verhogen bij doorverkoop aan Chinese sigarettenmakers. Ook heeft het de controle over export van Chinese sigaretten en tabak.

China Tobacco International vormt maar een klein deel van moederbedrijf China National Tobacco. Dat bedrijf maakt vier van elke tien sigaretten ter wereld en is groter dan zijn vijf grootste concurrenten tezamen. Over de financiën is niet veel bekend, maar een blik op cijfers uit 2010 gaf aan dat de tabaksreus meer winst maakt dan bijvoorbeeld de bank HSBC of de Amerikaanse winkelketen Walmart.