'AEX begint 2019 met een stevig verlies'

De indexfuture wees op een openingsverlies van ongeveer 1,5% voor de AEX.

Op het Damrak kwam Sligro met omzetcijfers. Het groothandelsbedrijf zette afgelopen jaar een omzet in de boeken van ruim 2,3 miljard euro. Dat is in lijn met de verwachtingen van analisten. Sligro publiceert op 24 januari zijn definitieve jaarcijfers.

In het Verre Oosten begonnen de beurzen met verliezen aan 2019. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in december voor het eerst sinds mei 2017 is gekrompen. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,7 procent. In Tokio is de beurs woensdag en donderdag gesloten vanwege nationale feestdagen.

Dow-Jones

De AEX-index sloot maandag op de laatste dag van het jaar 0,8 procent hoger op 487,88 punten en de MidKap won 1,9 procent tot 657,58 punten. De beurs in Parijs won 1,1 procent en Londen zakte 0,2 procent. De Duitse beurs was op oudjaarsdag gesloten.

De Dow-Jonesindex eindigde op de laatste handelsdag van 2018 1,2 procent in de plus op 23.327,46 punten en leed een jaarverlies van bijna 6 procent. De brede S&P 500 kreeg er 0,9 procent bij, wat eveneens een jaarverlies van zo'n 6 procent opleverde. Technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent en zakte 4 procent in 2018.

De euro was 1,1484 dollar waard, tegen 1,1453 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent in prijs tot 44,84 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder en werd verhandeld voor 53,13 dollar per vat.