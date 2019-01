Bestuur Radisson: wijs bod Jin Jiang af

De groep rond Jin Jiang maakte in november bekend 50,21 procent van de aandelen in Radisson te hebben verworven. Daarop volgde een maand later een verplicht bod op de overige uitstaande aandelen van 40 Zweedse kroon per aandeel. Radisson raadt aandeelhouders nu af dat bod te accepteren.

Jin Jiang is overigens ook in gesprek met landgenoot HNA om een belang van 18,16 procent in Radisson over te nemen. Radisson is onder meer bekend van hotelketens Radisson, Radisson Blu, Park Plaza en Park Inn. Het bedrijf heeft ook verscheidene restaurantketens.