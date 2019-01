Nederlandse industrie groeit weer harder

Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) kwam de zogenoemde PMI-graadmeter de laatste maand van 2018 uit op een niveau van 57,2. In november was dat nog 56,1. Een niveau boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Onder meer de orders en de productieomvang namen toe. Daardoor stegen ook de achterstanden, al hadden grondstoftekorten daar ook een rol in. De levertijden namen opnieuw toe. Ook de werkgelegenheid groeide verder.

Voor heel 2018 werd een PMI-cijfer van 59,7 in de boeken gezet. Dat was een nieuw record. Het oude hoogste jaarcijfer was dat van 2017, toen een peil van 59,2 werd bereikt. Voor 2019 is de industrie opnieuw optimistisch over de productiegroei.