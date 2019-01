AEX neemt somberheid mee naar 2019

De AEX stond rond twee uur 0,9% lager op 483,72 punten, na aan het begin van de handelsdag tot 477 punten te zijn teruggevallen. De AMX daalde eveneens 0,9% naar 651,78 punten.

Rekening houdend met het dividend verloor de AEX vorig jaar al 7%, waarmee Nederlandse hoofdgraadmeter het binnen Europa het nog relatief goed deed.

Bekijk ook: Koude douche belegger

De Duitse DAX die het herstel op oudjaarsdag heeft gemist, beperkte de schade tot een verlies van 0,2%. De Franse CAC 40 verloor 1,3%.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de teleurstelling over de Chinese industriecijfers de valse start in 2019 in gang hebben gezet. Hij wijst er op dat daarmee de druk verder wordt opgevoerd in de komende gesprekken tussen Amerika en China om de handelsvete voor 1 maart uit de weg te ruimen.

Verder zal deze maand in het teken staan van de stemming in het Britse parlement over een goedkeuring van de Brexit-deal, stelt Schutte. Halverwege januari zal volgens hem meer duidelijkheid komen of er een georganiseerd Brits vertrek uit de Europese Unie komt of niet.

Deze week maken zich beleggers zich verder op voor het belangrijke Amerikaanse banenrapport over de maand decemember. „Hoewel er nog weinig signalen zijn dat de ecomonie in de VS afkoelt, zullen de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt komende vrijdag met belangstelling worden gevolgd.”

Volgens Schutte is het afwachten of na de malaise in het voorbije beursjaar het sentiment snel zal gaan draaien. „De komende weken zullen spannend gaan worden. Het is wel van belang voor beleggers om de vinger aan de pols te houden.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen kende staalgigant ArcelorMittal een beroerde start van het nieuwe beursjaar met een aderlating van 5,3% in ractie op de Chinese domper.

Uitzender Randstad liet op de eerste handelsdag van 2019 een verlies van 2,6% optekenen. ING de gebeten hond in 2108 zette de malaise in het nieuwe jaar voort met een achteruitgang van 1,7%.

Aan de andere kant wakkerde Signify de koopbereidheid aan en pluste 2,5%. Ahold Delhaize de topper in 2018 dikte begin 2019 nog eens 0,2% aan.

Bij de middelgrote fondsen stonden de toeleveranciers aan de oliesector onderin, onder invloed van de verdere neergang van de olieprijzen. Bodemonderzoeker Fugro en SBM Offshore raakten 2,6% respectievelijk 1,8% aan beurswaarde kwijt.

Groothandel Sligro zakte 1,3%, na de publicatie van zijn omzetcijfers die in lijn waren met de verwachtingen van analisten.

TomTom sprintte 1,7% vooruit. De navigatieproducent staat hoog op de lijst van overnamekandidaten.

