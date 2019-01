Damrak begint 2019 beroerd

De AEX stond om kwart over negen 1,8% lager op 479,3 punten. De AMX daalde 1,5% naar 647,9 punten.

Elders in Europa leverden de beursgraadmeters ook een groot deel van het eind 2018 bereikte herstel in. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,3% respectievelijk 2,2%.

Op de Aziatische beurzen heerste vanochtend al een bedrukte stemming, na cijfers van de onderzoeksbureaus Markit en Caixin. Hieruit blijkt dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december voor het eerst sinds mei 2017 is gekrompen. Met nog een uur handel te gaan stond de Hang Seng-index van Hongkong 3% lager.

De indexfutures wezen op openingsverliezen van ruim 1% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandden staalgigant ArcelorMittal met een min van 3,6% onderaan. Uitzender Randstad en biotechnologiebedrijf Galapagos zakten 2,8%.

Bij de middelgrote fondsen stonden de toeleveranciers aan de oliesector onderin, onder invloed van de verdere neergang van de olieprijzen. SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro verloren 4% respectievelijk 3,2%.

Groothandel Sligro won 0,4%, na de publicatie van meevallende omzetcijfers.

