Gelukkig nieuwjaar ver te zoeken op Damrak

De AEX stond rond kwart voor vier 0,8% lager op 484,09 punten, na aan het begin van de handelsdag tot 477 punten te zijn teruggevallen. De AMX daalde 1,2% naar 650,12 punten.

De Duitse DAX die het herstel op oudjaarsdag heeft gemist, beperkte de schade tot een verlies van 0,7%. De Franse CAC 40 verloor 1,3%.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, schoof China als boosdoener naar voren voor de moeizame start in 2019. Hij wijst er op dat de krimp van de Chinese industrie de nervositeit bij beleggers verder aanwakkerde, maar dat de dreigende taal van de Chinese leider Xi in een nieuwsjaarspeech naar Taiwan toe ook bijdroeg aan het onrustige sentiment. „China heeft heel duidelijk gemaakt dat het de hakken in het zand zet in eigen achtertuin en Taiwan nog steeds beschouwd als afvallige provincie.”

Volgens Westerterp zullen in de eerste maanden van het nieuwe beursjaar de onzekerheid over de steun voor de Brexit-deal en de handelsvete tussen China en Amerika centraal blijven staan. „Het sentiment is momenteel zo negatief dat zelfs het recente bericht van Trump dat beide partijen goed bezig zijn in de handelsgesprekken nauwelijks impact had op het sentiment. Welke kant het op zal gaan met de Brexit is helemaal moeilijk te voorspelen. De grote vraag is ook in hoeverre de malaise op de financiële markten over zal gaan slaan naar de reële economie. Aan de andere kant zijn er ook geen signalen dat we afstevenen op een zware recessie.” Wall Street kende op de eerste handelsdag van 2019 een beroerde start.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen kende staalgigant ArcelorMittal een beroerde start van het nieuwe beursjaar met een aderlating van 5,2% in ractie op de Chinese domper.

Uitzender Randstad liet op de eerste handelsdag van 2019 een verlies van 2,9% optekenen. ING de gebeten hond in 2108 zette de malaise in het nieuwe jaar voort met een achteruitgang van 1,8%. DSM zag 2% van de koers afbrokkelen. Voor Aalberts hadden beleggers 2,4% minder over.

Aan de andere kant dikte Signify 2,1% aan. Akzo Nobel kreeg er 0,2% bij na optimistische uitlatingen van topman Thierry Vanlancker over de verwachte gang van zaken in 2019.

Bij de middelgrote fondsen stonden de toeleveranciers aan de oliesector onderin, onder invloed van de verdere neergang van de olieprijzen. Bodemonderzoeker Fugro en SBM Offshore raakten 2,7% respectievelijk 2,2% aan beurswaarde kwijt.

Takeaway.com droeg de rode lantaarn met een koersdaling van 2,9%. Vorige maand zat de thuisbezorger nog flink in de lift na een goed ontvangen Duitse overname.

Groothandel Sligro zakte 1%, na de publicatie van zijn omzetcijfers die in lijn waren met de verwachtingen van analisten.

TomTom ging 1,1% vooruit. De navigatieproducent staat hoog op de lijst van overnamekandidaten. GrandVision nam de koppositie over en won 1,4%.

