’Meer mensen overgestapt van zorgverzekering’

Dat meldt vergelijkingssite Independer, dat een toename van 21% meer overstappers zag ten opzichte van vorig jaar. Ook Pricewise en Zorgkiezer zien dat meer mensen overstappen.

Veel Nederlanders wachten tot na de kerst met overstappen, een op de zes deed dat zelfs pas op oudjaarsdag. Wie voor 31 december de oude zorgverzekering heeft opgezegd, heeft nog tot 31 januari om zich aan te melden bij een nieuwe.

Goedkoper

Volgens Independer is vooral de goedkopere naturapolis in trek. Hierbij krijg je zorg alleen voor 100% vergoed bij zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Met een restitutiepolis kun je overal terecht. Die is dan wel duurder.

Ondanks de grote (prijs)verschillen tussen polissen stapt doorgaans slechts iets meer dan 6% van de Nederlanders over naar eenandere zorgverzekeraar. Eind deze maand wordt bekend hoeveel mensen dit jaar precies zijn overgestapt.