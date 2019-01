Column: de S&P500 index in 2019

De lange termijngrafiek van de S&P500 index is wat dat betreft nog niet om. Ik zal de maandchart voor u duiden en omschrijven waarom de index binnenkort op een spannend kruispunt staat.

Stevige correctie

Objectief gemeten met mijn marktlensindicatoren kunnen we vaststellen dat er sprake is van een lange termijn stijgende trendfase, want de maandcandles staan al sinds jaren boven een fier opkrullende gemiddelde lijn.

Echter, vanaf de recente top op 2940 is een stevige correctie gaande, waardoor de index in een rap tempo in elkaar wordt gedrukt.

De correctie wordt onderschreven door de swingteller die op een -3 stand staat. De beren dus aan zet, maar voor hoe lang nog?

Bodem aanstaande

Volgens de klassieke trendanalyse is een trend valide, totdat het tegendeel wordt aangetoond. Dus het meest waarschijnlijke scenario is een laatste stukje daling tot aan de SMA lijn op circa 2375 of iets lager door overshooting, maar dan moeten de bulls terugkeren om de trend nieuw leven in te blazen.

December staat te boek als zwarte maand, maar als januari van start gaat met een witte candle, dan mag dat worden gezien als hoopvolle start van een positief beleggingsjaar 2019.

Er op of er onder

Uit voorgaande opmerkingen blijkt dat beleggers bij de start van het nieuwe jaar direct worden getrakteerd op een spannende kantelpuntanalyse met 2375 als cruciaal routepaaltje. Anders gedefinieerd, er op of er onder voor de bulls.

In de eerste beleggingsmaand van 2019 moet blijken of de langetermijntrend intact blijft en een nieuwe impuls krijgt, of dat de beren zullen toeslaan met een trendbreuk.

Wij zullen met een strakke Dashboard-discipline de route van de S&P500 index voor u blijven volgen.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.