Staalmakers: Vervuiling pas vanaf 2030 omlaag

Bij Tata Steel in IJmuiden staat een moderne fabriek met experimentele technologie. Die kan zowel de uitstoot als het energieverbruik met een vijfde terugbrengen. Voor een zeer vervuilende sector met de hoogste CO2-productie is IJmuiden op korte termijn nog geen panacee, zegt Fischer tegen de Financial Times.

,,De reden is niet financieel evenmin een kwestie van financiering. Het is vanwege technische redenen dat het zo lang duurt”, aldus Fischer.

Hergebruik helpt

Wereldwijd is staal goed voor 7-9% van de totale uitstoot van fossiele brandstoffen, per ton staal wordt 1,83 ton aan CO2 geproduceerd, aldus de World Steel Association.

Drastische reductie van CO2 is te bereiken via hergebruik van staal, de scrap, en opslag van CO2. Maar volgens de Boston Consulting Group is er voor een snelle oplossing in de sector nog geen eenduidige oplossing in de staalsector. De Zweedse staalgroep SSAB investeerde €150 miljoen in productie om zonder fossiele brandstoffen staal te maken.

