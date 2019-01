Column: Kwetsbaarheid is het nieuwe sexy

Wat zo leuk is aan zijn vlogjes, is dat hij zich kwetsbaar opstelt. Want, het is best doodeng en soms wat stressvol om alleen te reizen in een vreemd land. Zeker als je het nog nooit hebt gedaan. Hij vertelt over de dagen waarop hij alleen is en dat hij zich dan toch moet zien te vermaken. De verwondering over dingen die in Azië anders zijn en dat je je dan moet aanpassen. Maar natuurlijk ook op Instagram leuke selfies met de mensen die hij ontmoet. En dan weer even de twijfel. Ga ik linksaf. Of rechtsaf?

Ik ben fan van zijn vlogjes en ik ben niet de enige.

De reden? Hij is eerlijk.

Normaal

Bij doorgaans praktisch alle (zakelijke) hoera-vlogjes en jubelposts op alle sociale media waarmee wij elkaar dagelijks om de oren slaan, haak ik vaak na 10 seconden af. De gemiddelde lengte van Joris’ vlogjes is een minuut of zeven en ik kijk ze allemaal uit. Het is herkenbaar. Ik reis immers zelf ook altijd voor mijn plezier de wereld rond. As we speak, zelfs. Maar het allerbelangrijkste is dat je ziet dat hij geen toneelstukje speelt. Hij is normaal. Hij is echt.

Voor 2019 hoop ik daarom dat we met z’n allen ook weer normaal en echt gaan doen. Je hoeft geen trendwatcher te zijn om te zien dat we (publieke) kwetsbaarheid (dus: eerlijkheid) veel meer gaan waarderen. En dat we daar meer behoefte aan krijgen. Ik zie een omslag op sociale media. We hebben met z’n allen de buik vol van de Yahoooo-Hieper-De-Piep-Tsjakka-vlogs en blogs.

Ergerlijke zzp’ers

Ondernemers kunnen er ook wat van. Vooral zzp’ers, die proberen sexy te zijn. Echt heel ergerlijk. Van die Facebook-berichten waarin een zzp’er zichzelf de hemel in prijst door een quote te plaatsen die een klant hem heeft gestuurd. Zo van. „Ik ontving net een e-mail van een overgelukkige opdrachtgever waarin hij me schrijft dat hij door mijn goede adviezen zijn business eindelijk echt heeft kunnen laten groeien. Mijn klant is echt blij met mij!”

Zum kotzen. (En: helemaal als het verzonnen is, want bijna nooit zie je een originele bronvermelding. Ja, ik twijfel dus ook nog eens aan de echtheid van zo een bericht).

Laffe ex-werknemers

Of werknemers die een emotioneel stukje proza op LinkedIn publiceren omdat ze per 1 januari een ’nieuwe uitdaging’ zijn aangegaan. „Ik heb een fantastische en leerzame tijd gehad bij mijn vorige werkgever maar het is tijd om een volgende stap te maken. Ik bedank al mijn prachtige collega’s voor de liefdevolle samenwerking. Al die jaren voelde elke werkdag weer als een warm bad.”

Zum kotzen. Alweer.

Flikker op, denk ik dan. Je bent een laffe ex-werknemer. Je hebt lange tijd thuis tegen je vrouw zitten zeiken dat je het niet naar je zin hebt, dat je te veel moet overwerken, dat de baas een lul is, dat je wakker lag van het geroddel en gestook, dat je baalt van de politieke spelletjes op de afdeling, dat je werd onderbetaald en dat je niet werd gewaardeerd. Hoe eerlijk (en: hoe leuk!) zou het zijn als je dát eens openbaar zou vertellen? Je gaat namelijk helemaal geen nieuwe uitdaging aan. Je bent heel ordinair gevlucht!

Laten we het vanaf nu – als onderdeel van de goede voornemens – daarom eens doen zoals Joris het doet. Gewoon normaal en eerlijk. Laten we het elkaar ook publiekelijk vertellen als je een klant bent kwijtgeraakt. Of als een klant ontevreden is. Of… als je het gewoon even niet meer weet op zakelijk gebied. Meer waardering en geloofwaardigheid zijn het resultaat. Met alle nieuwe open deuren die daarop volgen.

Precies om die reden zie ik de vlogjes van Joris als een verrassend en inspirerend credo voor 2019: kwetsbaarheid is het nieuwe sexy.

Ik wens iedereen een leuk (en kwetsbaar!) 2019!