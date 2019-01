Qatar Airways neemt belang in China Southern

Volgens Qatar Airways past het belang in China Southern in zijn strategie van deelnemingen in ,,de sterkste luchtvaartmaatschappijen ter wereld''. Zo heeft Qatar Airways onder meer een belang van 20 procent in International Airlines Group, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Ook bezitten de Qatari 9,99 procent van Cathay Pacific en 10 procent van de Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines Group.

China Southern Airlines is een partner van Air France-KLM en lid van de SkyTeam-alliantie. Qatar Airways is juist lid van de Oneworld-alliantie.