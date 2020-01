Orderboek ASMI voller dan voorzien

AMSTERDAM (AFN) - ASM International (ASMI) is met bemoedigende berichten over de omzet en het orderboek naar buiten gekomen. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan de 330 miljoen euro die maximaal werd voorzien. Daarbovenop was de orderontvangst in de meetperiode met 370 miljoen euro ver boven de eigen verwachting.