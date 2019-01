Jumbo maakt zich niet druk over hogere btw

„Wij hebben circa 32.000 artikelen. Alle prijskaartjes in de schappen wijzigen is niet iets dat je van de een op de andere dag doet”, aldus Van Veen. „Bij sommige producten zal de btw-verhoging daarnaast wat meer doorberekend worden en bij andere wat minder. Anders krijg je wel hele rare prijzen.”

Hij benadrukt dat Jumbo vaker de prijsstelling van zijn assortiment aanpast. Dat komt omdat de grootgrutter klanten altijd de laagste prijs wil bieden ten opzichte van wat concurrenten in een bepaalde regio vragen voor vergelijkbare producten.

Met ingang van 2019 heeft de overheid het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Daardoor worden de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook bijvoorbeeld kraanwater, het openbaar vervoer, een avondje uit en een bezoekje aan de kapper. Tegelijk zijn de tarieven voor de loon- en inkomstenheffing juist verlaagd.

Van Veen voorziet dat veel mensen waarschijnlijk even hun loonstrookje over januari willen afwachten, om te zien hoe alles voor hen uitpakt. „Maar januari is altijd al een prijsgevoelige maand waarin wat meer op de kleintjes wordt gelet. Daar hebben wij vanwege onze laagsteprijsgarantie nooit zoveel last van.”

Het supermarktconcern staat er goed voor en groeit harder dan gemiddeld in de markt, onderstreept de Jumbo-bestuurder. Inclusief de nieuwe EMTÉ-zaken en restaurantketen La Place werden de verkopen in 2018 met bijna een tiende opgekrikt tot 7,8 miljard euro. De winst was daarbij „in lijn met de verwachting.”

Jumbo werkt ook aan uitbreiding naar België. Inmiddels zijn er al voor enkele tientallen locaties contracten afgesloten. Jumbo verwacht dat de eerste filialen bij de zuiderburen in het vierde kwartaal van dit jaar opengaan. Van Veen wil nog niet zeggen op hoeveel Belgische winkels Jumbo precies mikt. „We kijken eerst of de formule aanslaat in België.”