Beleggingsexperts voorzien licht herstel in 2019

Ook een jaar geleden waren de door vermogensbeheerder Actiam ondervraagde experts al voorzichtig met een plusje van 2,5% voor de AEX. Uiteindelijk rolde er zelfs een min van 10,4% exclusief en 7% inclusief het dividend uit.

Toch voorkeur voor aandelen

De voor 2019 voorspelde eindstand is 2,9% hoger dan waarmee de AEX het jaar is begonnen. Inclusief het dividend komt het rendement dan op ruim 6%. Dit ligt onder het historisch gemiddelde van 7 tot 8%, maar wel ruim boven het rendement dat volgens de experts met andere beleggingen zoals obligaties behaald kan worden. Twee derde van hen geeft dan ook de voorkeur aan aandelen.

Galapagos en ASML favoriet

De experts verwachten binnen de AEX het meest van biotechnologiebedrijf Galapagos en chipmachinefabrikant ASML. KPN, ING en Aegon staan ook in de top-5. Afgelopen jaar was ING ook al een favoriet, maar deze rol heeft de bank bepaald niet waargemaakt. ING was zelfs het slechtst presterende AEX-fonds.

Voor kabel- en telecombedrijf Altice Europe zijn de experts het somberst. Ook staalgigant ArcelorMittal staat hoog in de lijst van minst favoriete aandelen.