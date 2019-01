Steeds meer tieners met eigen zaak

De jonge entrepeneurs hebben het vaakst een webshop voor kleding. Vijf jaar geleden was de populairste categorie onder tieners nog ontwikkelen, produceren en uitgeven van software’. Bijna vier op de vijf tiener-ondernemers is een jongen. In Flevoland, Gelderland en Utrecht wonen de meeste jonge ondernemers.

Meer lef

„Wij denken dat deze generatie meer lef heeft, nieuwsgieriger én eigenwijzer is. Daarnaast ligt de wereld aan hun voeten via internet en zijn er talloze idolen zoals dj’s en vloggers die ook ondernemen”, zo verklaart communicatie-adviseur Debby van Wijngaarden van de Kamer van Koophandel de toename van jonge ondernemers tegen de NOS.

Als ondernemers jonger zijn dan 16, moeten hun ouders alle beslissingen goedkeuren. Ook kunnen hun ouders het recht op kinderbijslag kwijtraken. Dit gebeurt als de tiener meer dan €1285 winst maakt per kwartaal. Volgens de Sociale Verzekeringsbank gebeurde dit in 2017 maar liefst 13.000 keer.