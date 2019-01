We geven relatief weinig geld uit aan alcohol

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Er is alleen gekeken naar de aankoop van drank voor thuis, een drankje in een café of restaurant valt in een andere categorie.

In de Baltische staten gaat het grootste deel van het inkomen naar drank: in Estland liefst 5,2%, in Letland 4,9 en in Litouwen 4%.

Wijnlanden

Nederland bungelt met €215 per persoon per jaar bijna onderaan. Gek genoeg wordt alleen in wijnlanden Griekenland (0,9), Italië (0,9) en Spanje (0,8%) minder van het inkomen aan drank besteed. Dat komt niet doordat men daar minder drinkt, maar vooral omdat drank hier erg goedkoop is.

Denen en Zweden drinken niet meer dan Nederlanders, maar omdat alcohol er zo duur is, geven ze er toch een groter deel van hun inkomen aan uit.

Zware drinkers

Als je kijkt naar liters alcohol die per jaar worden geconsumeerd, staan Litouwen (15), Tsjechië (14,4) en Duitsland (13,4) bovenaan de lijst. Nederland staat met 8,7 liter bijna onderaan, alleen in Italië (7,5) drinkt men minder.