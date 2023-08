Inflatie fors lager, maar consument merkt het nauwelijks

Amsterdam - De inflatie is in augustus hard gedaald. Volgens een eerste snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de prijzen deze maand met 3% gestegen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat lijkt goed nieuws, maar de gemiddelde Nederlander merkt er weinig van. ,,De gevoelsinflatie is veel hoger”, zegt Rabo-econoom Hugo Erken. ,,Er is sprake van een kunstmatig effect.”

De boodschappen zijn nog altijd veel duurder dan vorig jaar. Ⓒ ANP/HH