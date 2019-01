Baasje liegt, toch vergoeding voor zieke chihuahua

Als pup had de chihuahua onder meer last van braken, diarree en gebrek aan eetlust, blijkt uit de uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid. De hond was bovendien slap en viel om. De zes jaar daarna verliepen vrijwel vlekkeloos, maar in 2017 moet de hond toch weer naar de dierenarts. Als Aegon erachter komt dat het baasje de medische geschiedenis van haar viervoeter niet gemeld heeft, weigert het uit te keren, en zet het de vrouw ook op een zwarte lijst.

Bij het Kifid stelt de vrouw dat ze de vragen over de gezondheid van haar hond bij het afsluiten van de verzekering verkeerd begrepen heeft. De hond zat weliswaar in een medisch traject omdat ze niet at, maar dat was volgens het baasje iets anders dan ’niet volledig gezond’.

De vrouw had de eerdere bezoeken aan de dierenarts moeten melden, vindt naast Aegon ook de geschillencommissie, maar dat maakt het nog niet redelijk om nu een vergoeding te weigeren. De verzekeraar had de hondenbezitter bij het afsluiten beter moeten waarschuwen dat voor honden met een medische geschiedenis geen polis kon worden afgesloten.