Column: Weerbaar 2019

Traditiegetrouw luiden wij bij Euronext het nieuwe beursjaar in met de nieuwjaarsreceptie. Samen met onze relaties uit de financiële wereld kijken wij vooruit en heffen het glas op een hopelijk succesvol en voorspoedig 2019. Maar dit doen wij niet zonder stil te staan bij wat het afgelopen jaar voor ons allemaal heeft betekend en gebracht. Op de kapitaalmarkt heeft 2018 in ieder geval zijn sporen duidelijk achtergelaten.

Voor komend jaar mogen we volgens het CPB een economische groei van 2,2% tegemoet zien. Een prima groeiprognose. Tegelijkertijd weten we dat er een aantal bepalende gebeurtenissen op de loer liggen; Brexit, de voortdurende handelsspanningen en een verkrappende houding van de centrale banken zullen de komende maanden de financiële markten in haar greep houden. Een stevig economisch fundament is daarom nu uiterst belangrijk.

Voorafgaand aan de receptie organiseren wij een dialoogsessie met topbestuurders en beleidsbepalers. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij het belang van een innovatief klimaat voor de concurrentiepositie van Nederland en de toekomst van een open en efficiënte kapitaalmarkt voor Nederland in het ‘nieuwe Europa’. Het Europa na de Brexit bedoel ik dan.

Als we inzoomen op de Brexit is het voor Nederland van cruciaal belang dat we in een open dialoog en met een positieve insteek blijven werken aan een robuuste economie. Gedreven door samenwerking, met efficiënte toegang tot lokaal en internationaal kapitaal en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In mijn gesprekken met het bedrijfsleven merk ik dat veel ondernemers druk bezig zijn met alle voorbereidingen en dat ze rekening houden met verschillende scenario’s. Wordt het een harde, no-deal Brexit? Een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is hierbij cruciaal.

Eerder dit jaar gaf de AFM aan dat zij verwacht dat Amsterdam, of beter gezegd Nederland, de komende jaren haar positie in de Europese kapitaalmarkt verder versterkt. Zo kunnen wij onze concurrentiepositie de komende jaren verder uitbouwen. Maar om dit te bereiken moeten we blijven investeren in innovatie, duurzaamheid en kennis. Want een duurzame samenleving is in mijn ogen een absolute must, nu en in de toekomst.

Om economisch weerbaar en veerkrachtig te zijn en om Nederland zijn koppositie te laten behouden moeten we samenwerken. Wij proberen met de start van het nieuwe jaar hier een flinke aanzet voor te geven. En als we dat kunnen bewerkstelligen, dan wordt het ook nog eens een voorspoedig beursjaar voor ons allemaal.

Maurice van Tilburg is ceo van Euronext Amsterdam.