Topman: AkzoNobel is op de goede weg

Sommige beleggers en analisten zouden sceptisch zijn over de haalbaarheid van AkzoNobels streven om in 2020 op een marge van 15 procent uit komen. Maar Vanlancker vindt dat het bedrijf op de goede weg is. ,,Met alle maatregelen die we nemen, voelen we ons eigenlijk behoorlijk op ons gemak'', stelt hij. ,,Het is een hoop werk, maar ik denk dat we de plannen hebben om daar te komen.''

De topman voegt daaraan toe dat als je alle plannen van AkzoNobel bij elkaar optelt, de marge straks zelfs hoger dan 15 procent zou kunnen zijn. AkzoNobel kwam eerder met zijn doelstellingen om aandeelhouders te paaien. Die roerden zich in 2017 nadrukkelijk na de vergeefse poging van het Amerikaanse PPG Industries om Akzo in te lijven.