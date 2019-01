Ook voorzitter Petrobras vertrekt

Antunes is sinds 2015 lid van de raad van bestuur van Petrobras en kreeg een jaar later de leiding over het auditcomité van het bedrijf. Hij neemt ook de taken over van het bestuurslid Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, die eveneens vertrekt.

In november werd al bekend dat topman Ivan Monteiro wordt vervangen door Robert Castello Branco, die sinds dinsdag in functie is. De econoom Castello Branco staat bekend als voorstander van privatiseringen van staatsbedrijven, waaronder die van Petrobras.

Petrobras was de afgelopen jaren de spil in een grote smeergeldaffaire, waarbij bestuurders van het bedrijf steekpenningen betaalden aan toppolitici en politieke partijen. Het corruptieschandaal, dat bekendstaat onder de naam Lava Jato (autowasserij), leidde onder meer tot de val van voormalig president Dilma Roussef.