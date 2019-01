'Wall Street begint 2019 met koersval'

Wall Street houdt op de eerste handelsdag van het jaar ook de politieke ontwikkelingen in Washington in het oog. President Donald Trump nodigde politieke leiders van de Republikeinse en de Democratische Partij uit voor een overleg op het Witte Huis. Daar zal gepoogd worden om stappen te zetten richting een akkoord om een einde te maken aan de shutdown. Door onenigheid over de begroting ligt een deel van de Amerikaanse overheid al elf dagen stil.

De schommelende olieprijzen houden de gemoederen ook bezig. Een vat olie werd opnieuw flink goedkoper. Op macro-economisch gebied komt kort na de openingsbel verder een cijfer over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Naar verwachting groeit die nog stevig door.

Netflix

Qua bedrijven staat onder meer Netflix in de belangstelling. De abonneegroei bij de videostreamingsdienst zou volgens een analistenrapport tegenvallen. Ook zou Netflix de bij gamesmaker Activision weggestuurde Spencer Neumann aan willen stellen als nieuwe financieel directeur. Activision zei dat zijn ontslag geen verband hield met zijn prestaties, maar ging daar verder niet op in. Activision stelde op zijn beurt operationeel directeur Dennis Durkin aan als financieel directeur. Die rol vervulde hij eerder ook al.

Tesla leverde in het vierde kwartaal iets minder auto's af dan door analisten werd verwacht. Ook zette de maker van elektrische auto's het mes in de prijzen van zijn wagens in de Verenigde Staten. Dat deed het bedrijf om het verlies van een overheidssubsidie voor de aanschaf van een schone auto deels goed te maken. In de voorbeurshandel werd Tesla flink in de min gezet.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 23.327,46 punten. Daarmee is sprake van een jaarverlies van bijna 6 procent. De brede S&P 500 kreeg er maandag 0,9 procent bij op 2506,85 punten, wat eveneens een jaarverlies van zo'n 6 procent oplevert. Technologiebeurs Nasdaq, die de laatste handelsdag van het jaar 0,8 procent won, zakte met een stand van 6635,28 punten rond de 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.