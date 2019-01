Scheepswrak ontdekt tijdens zoekactie MH370

Het is een zeilschip, maar het lijkt erop dat het steenkool aan boord had, wat de onderzoekers doet vermoeden dat het schip tevens was uitgerust met een stoomturbine. Het wrak ligt volgens Fugro op een diepte van 3900 meter. Op foto's van de bodem is onder meer een anker te zien.

,,Het is een fascinerende vondst'', oordeelt Peter Foley, de Australische leider van de zoekactie. ,,Maar het is niet waar we naar op zoek zijn.'' Volgens Foley, die werkt voor de Australische Raad voor Transportveiligheid, toont de vondst wel aan dat het team en de apparatuur goed werken. ,,Als er brokstukken in het zoekgebied liggen, zullen we ze vinden'', denkt hij.

Mysterie

Het toestel met vluchtnummer MH370 verdween in maart 2014 van de radar. Het had van Kuala Lumpur naar Peking moeten vliegen. Aan boord waren 239 mensen. Tot op de dag van vandaag is het een mysterie wat er met het vliegtuig is gebeurd.

Nadat een sonarscan was gemaakt, heeft Fugro met een onbemande onderzeeër nader onderzoek gedaan. Gaandeweg werd duidelijk dat de resten niet van MH370 konden zijn. Toch hecht Fugro wel belang aan de ontdekking. ,,Deze vondst heeft ons veel vertrouwen gegeven'', zegt Paul Kennedy, die leiding geeft aan het Fugro-team. ,,Het laat zien dat we in staat zijn kleine metaaldeeltjes op de zeebodem te vinden. Delen van MH370 zouden zo'n tien keer zo groot zijn als die van het scheepswrak.''