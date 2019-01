Tassen waar zakkenrollers zich stuk op bijten

Albert van der Veen van Xindao met zijn XD Design-tas. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Dagelijks worden wereldwijd zo’n 400.000 zakken gerold. Ondernemer Albert van der Veen zag de oplossing in een rugtas met verborgen openingen en van snijbestendig materiaal. De rest van de wereld lijkt het met hem eens te zijn: XD Design verkoopt in 68 landen en opent binnenkort een conceptstore in China.