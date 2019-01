Wall Street begint 2019 met verliezen

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een verlies van 1,5 procent op 22.973 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 2470 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,7 procent tot 6525 punten.

Beleggers in New York houden ook de politieke ontwikkelingen in Washington in het oog. President Donald Trump nodigde politieke leiders van de Republikeinse en de Democratische Partij uit voor overleg in het Witte Huis. Daar zal gepoogd worden om stappen te zetten richting een akkoord om een einde te maken aan de shutdown. Door onenigheid over de begroting ligt een deel van de Amerikaanse overheid al elf dagen stil.

Tesla

Tesla ging bijna 8 procent onderuit. Het bedrijf leverde in het vierde kwartaal iets minder auto's af dan door analisten werd verwacht. Ook zette de maker van elektrische auto's het mes in de prijzen van zijn wagens in de Verenigde Staten. Dat deed Tesla om het verlies van een overheidssubsidie voor de aanschaf van een schone auto deels goed te maken.

Netflix toonde een min van 2,7 procent. De abonneegroei bij de videostreamingsdienst zou volgens een analistenrapport tegenvallen.