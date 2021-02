Verkiezing Zakenvrouw weer uitgesteld

Directeur Bob Bron van Moët Hennessy, dat de prijs traditiegetrouw elk jaar organiseert, legde uit dat hij „ergens in het najaar, in oktober of november, de prijsuitreiking wil organiseren. We vinden een digitale toost uitbrengen haaks staan op de netwerkfunctie dat dit evenement ook is.” Vorig jaar maart ging de verkiezing niet door en ook die in het najaar werd verschoven. Hiervoor was aanvankelijk de datum van 15 maart vastgelegd, maar die is nu gecanceld.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zou de uitreiking doen in de Amsterdamse Hallen. Wie weet is vier keer scheepsrecht. In 2016 woonde koningin Máxima de uitreiking bij in Grand Hotel Huis ter Duin. Wordt ongetwijfeld vervolgd.