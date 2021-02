Veel bedrijven liggen (deels) stil door coronacrisis

Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau DESAN in opdracht van uitkeringsinstantie UWV nog voor de strenge lockdown van afgelopen december onder 2800 bedrijven heeft gehouden. De mate waarin en wijze waarop de coronapandemie impact had op het werk verschilt per sector. In de horeca (85%) en de sector ’cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening’ (80%) is het werk het vaakst (deels of volledig) stil komen te liggen. Het werk in de landbouw en de bouwnijverheid wordt het minst geraakt door de pandemie.

Bedrijven in de sector ’vervoer en opslag’ (69%), de groothandel (64%) en de industrie (63%) kampen met een sterk verminderde vraag naar producten en diensten. Door de reisbeperkingen nam de vraag naar personenvervoer sterk af. Groothandelaren die als toeleverancier fungeren voor de horeca zijn getroffen door de sluiting van horecagelegenheden. De industrie had het na de uitbraak van de pandemie moeilijk door de afname van de wereldhandel, maar herstelde zich wel weer deels.

Detailhandel

Er zijn ook bedrijven en instellingen die juist een toename ervoeren in de vraag naar producten/diensten. Dit kwam relatief vaak voor bij het openbaar bestuur (42%) en in de sector ’detailhandel en autohandel’ (39%). Waarschijnlijk geldt dit met name voor de detailhandel food.

Verminderde beschikbaarheid van personeel en hogere kosten kwamen bovengemiddeld vaak voor bij instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg en het onderwijs. Dat er minder personeel beschikbaar was, kwam mogelijk doordat een deel van de medewerkers was besmet met corona of in geval van klachten wachtte op (de uitslag van) een test.