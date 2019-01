Wall Street poetst verliezen weg

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds een plusje van 0,2 procent op 23.379 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2514 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 6675 punten.

President Donald Trump liet weten dat het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China goed verloopt. Hij zei verder dat de stevige koersverliezen van december slechts tijdelijk waren en dat de beurzen zullen stijgen zodra er handelsdeals worden getekend.

Trump

Beleggers in New York hielden ook de politieke ontwikkelingen in Washington in het oog. Trump nodigde politieke leiders van de Republikeinse en de Democratische Partij uit voor overleg in het Witte Huis. Daar zal gepoogd worden om stappen te zetten richting een akkoord om een einde te maken aan de shutdown. Door onenigheid over de begroting ligt een deel van de Amerikaanse overheid al elf dagen stil.

De oliegerelateerde fondsen profiteerden van de flink hogere olieprijzen na berichten dat Saudi-Arabië zijn export van olie heeft verlaagd. Een vat Amerikaanse olie klom 4 procent tot 47,25 dollar en Brentolie kostte 3,5 procent meer op 55,66 dollar per vat. De grote olie- en gasconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot 2,5 procent, terwijl oliedienstverleners Schlumberger, Halliburton en Transocean tot 3,8 procent hoger werden gezet.

Tesla

Tesla ging 6,6 procent onderuit. Het bedrijf leverde in het vierde kwartaal iets minder auto's af dan door analisten werd verwacht. Ook zette de maker van elektrische auto's het mes in de prijzen van zijn wagens in de Verenigde Staten. Dat deed Tesla om het verlies van een overheidssubsidie voor de aanschaf van een schone auto deels goed te maken.

Netflix toonde een lichte min. De abonneegroei bij de videostreamingsdienst zou volgens een analistenrapport tegenvallen.

De euro noteerde 1,1329 dollar, tegen 1,1356 dollar bij het slot van de handel in Europa.