’Ook chauffeur moet eigen weg uitstippelen’

— Er zijn niet zo gek veel Nederlandse bedrijven die in een wereldwijd opererende sector de allergrootste zijn. En dus vindt Randstad-topman Jacques van den Broek, nuchtere Zeeuw, het „best wel leuk” dat zijn concern deze zomer marktleider Adecco voorbijstreefde. De uitzendbaas spreekt met De Telegraaf over die nummer 1-positie, en over de stand van de arbeidsmarkt.