Huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten

Kafra komt voort uit uitzendonderneming Otto Work Force, bekend van het detacheren van werknemers uit landen als Polen en Tsjechië. Volgens Van Gool, die grootaandeelhouder is van Otto, wordt het hoogst tijd dat er vaart wordt gemaakt met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Complex verhaal

,,Er is te weinig goede huisvesting voor deze werknemers, het is en blijft een complex verhaal. De kwaliteit van de woonlocaties is momenteel niet in orde. Te veel gemeenten redeneren vanuit het not-in-my-backyard principe en dat leidt tot veel misverstanden. Er is nog steeds sprake van koudwatervrees”, aldus Van Gool.

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa vervullen inmiddels ruim 500.000 banen in ons land en zijn vooral actief in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en de metaalsector.

Waalwijk

In de regio rond Waalwijk, waar grote bedrijven zoals bol.com hun distributiecentra hebben, zijn bijvoorbeeld veel Oost-Europeanen werkzaam. Van Gool verwacht dat er de komende jaren sowieso nog eens 100.000 arbeidsmigranten bij komen in ons land. ,,We zijn dan ook van plan om enkele tientallen woonlocaties per jaar te openen die plaats bieden aan duizenden werknemers.”

Inmiddels zijn er accommodaties gerealiseerd in Boskoop, Waalwijk en Venray. Volgens Van Gool gaat het inmiddels om ruim 1200 bedden. Op 7 januari start de bouw van LH Greenport in Venlo met 400 bedden en de komende maanden zullen elders nog eens accommodaties komen voor ongeveer 1000 personen.