Forse cryptoclaims tegen chipmaker Nvidia

Nvidia heeft volgens advocatenkantoor Shall aandeelhouders valse en misleidende informatie gegeven over de groei van de markt. Gedupeerden claimen dik $100.000 per persoon.

Grafische kaarten

Tijdens de explosie van de bitcoinmunt in 2017 vertienvoudigde de prijs van de gewilde snelle grafische kaarten van Nvidia, die voorheen veel in videogames werden gebruikt. Het leek een goudmijn voor de producent die zijn grootste bekendheid ontleende aan levering aan de Playstation van Sony en de Xbox van Microsoft.

De in 1993 opgerichte Californische producent, ook voor chipmakers AMD en Intel en smartphoneproducenten, koerste vanaf 2016 tot september vorig jaar omhoog op de beurs en boekte $82 miljard marktwaarde.

Over de kop

Beleggers in bitcoins verloren vorig jaar in euro’s echter twee derde. Andere cryptomunten volgden in bitcoins drieste spoor neerwaarts. Cryptominers, die met rekken vol pc’s via software cryptomunten zoals bitcoin ontwikkelen, gingen over de kop. Na de prijsval van bitcoin van bijna $19000 naar $3300 komen vooral nieuwelingen niet uit hun kosten. De teruggang in de behoefte aan grafische kaarten, meldde Nvidia, zou „geen negatief effect” hebben op het bedrijf. Er bleef voldoende vraag uit de gaming-markt.

Niet alles lijkt verloren. De roemruchte shortseller Andrew Left kocht onlangs aandelen. Vorige zomer noemde deze straatvechter van Wall Street Nvidia nog ’overgewaardeerd’. Tegen de helft van de prijs ziet Left nu wel waarde in Nvidia. En in de cryptomuntenmarkt.

