Hoger slot op onrustig Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag op de eerste handelsdag van het nieuwe beursjaar 2019 een positief beeld zien, na een vrij grillig koersverloop. De handel op Wall Street kreeg steun van de stijgende olieprijzen en optimisme over de Chinees-Amerikaanse handelsvete. Verder volgden beleggers de politieke ontwikkelingen in Washington.