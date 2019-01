Vollere knip in rook op

Het nieuwe salarisstrookje geeft onder de streep weliswaar een iets hoger bedrag door belastingwijzigingen, maar alle gestegen kosten doen dat voordeel teniet. De beloofde koopkrachtverbetering moet daarom uit de knip van de werkgevers komen. Of zij daartoe bereid zijn is allerminst zeker en verschilt per sector.

Het afgelopen jaar stegen de cao-lonen met 2,1 procent, meldt het CBS vandaag. Dat is hoger dan de inflatie van 1,7 procent, maar minder dan de loonstijging voor de crisis.

Dit jaar verwacht het kabinet 2,8 procent hogere lonen. In de cao’s die tot nu toe over 2019 zijn afgesloten, komt de loonstijging niet zo ver. En het is de vraag of het wel gebeurt, zegt werkgeversclub AWVN. „De handelsoorlog en de Brexit brengen de nodige onzekerheid met zich mee. Bovendien groeit de economie iets minder hard.” Vakbond CNV ziet dat werkgevers „niet altijd bereid zijn om de lonen flink te verhogen.”

Lees verder: