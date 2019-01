Overleg VS over begroting en muur gestrand

De Democratische leider Nancy Pelosi neemt donderdag de voorzittershamer van het Huis van Afgevaardigden over, als de Democraten er de meerderheid krijgen. De partij had al laten weten dat ze dezelfde dag nog een wet in stemming willen brengen die een eind maakt aan de 'sluiting' zonder verdere financiering van de grensmuur. Het Witte Huis heeft dat plan al verworpen. Het is ook maar de vraag of het door de Senaat komt, waar de Republikeinen een meerderheid hebben.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei later woensdag dat de Senaat geen wetsvoorstellen van de Democraten om een eind te maken aan de 'shutdown' niet zal goedkeuren, als daar niet de 5 miljard voor de muur in zijn opgenomen. ,,De Senaat zal zijn tijd niet verspillen aan een wet van de Democraten die niet door deze kamer zal worden aangenomen en die de president toch niet zal tekenen", zei McConnell.

Trump heeft de partijen uitgenodigd om vrijdag verder te praten. De Amerikaanse overheid zit sinds 22 december gedeeltelijk op slot. In een tweet zei de president dat hij bereid is met de Democraten samen te werken aan een wet ,,die de grenzen beveiligd en de agenten en medewerkers ondersteunt".