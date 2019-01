Omzetalarm Apple drukt beurssentiment Azië

Toeleveranciers van Apple moesten inleveren. Chipmaker Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zakte bijna 2 procent, net als Hon Hai, beter bekend als Foxconn. Het aandeel Apple zelf ging in de nabeurshandel op Wall Street flink omlaag.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de min. In Seoul daalde de Kospi 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en sloot 1,4 procent hoger. De Australische oliebedrijven Woodside Petroleum en Santos dikten tot 4 procent aan. In Tokio was de beurs nog gesloten vanwege een nationale feestdag. De Japanse markt begint vrijdag aan het nieuwe jaar.