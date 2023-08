DNB moet boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen

Rotterdam - De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen onlinebank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

