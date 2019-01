'Damrak verwerkt omzetalarm Apple'

Apple stelde zijn omzetverwachting voor het op 29 december afgesloten eerste kwartaal naar beneden bij, vooral door een zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China. Volgens Apple-topman Tim Cook zwakt de economische groei in China sterker af dan voorzien, terwijl ook de toenemende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten een negatief hebben op de economie in het land.

In Washington zijn president Donald Trump en de leiders van de Democraten en Republikeinen in het Congres er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting. Heet hangijzer daarin is de financiering van de grensmuur bij Mexico. Trump vraagt om 5 miljard dollar voor de bouw van de muur en liet weten de Amerikaanse overheid ,,zolang als nodig" dicht te houden.

Randstad

Op het Damrak zal het aandeel Randstad mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Zwitserse bank Credit Suisse schroefde zijn aanbeveling voor het uitzendconcern terug.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index zakte 0,3 procent tot 486,57 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 652,90 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent. Parijs verloor 0,9 procent.

Olie

Wall Street wist eerdere verliezen weg te poetsen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 23.346,24 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1372 dollar waard, tegen 1,1356 dollar op woensdag. De olieprijzen vielen terug na de opvering een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 45,55 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 54,26 dollar per vat.