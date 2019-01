’Robots kosten nog geen banen’

Volgens de hoofdeconoom van de Wereldbank laten cijfers en statistieken een heel ander beeld zien dan de vele sombere voorspellingen dat mensen zullen worden vervangen door machines.

,,De vrees dat robots banen hebben vernietigd, wordt tot nu toe niet ondersteund door bewijs'', zei Penny Goldberg van de internationale organisatie uit Washington in een interview. Het is wel waar dat er in veel ontwikkelde landen in het Westen de laatste twee decennia veel industriële banen zijn verdwenen. Maar dit verlies wordt meer dan goedgemaakt door de opkomst van vergelijkbaar werk in Oost-Azië.