Hogere verkopen bij supermarktketen PLUS

De omzet is uitgekomen op bijna 2,5 miljard euro. Dat is 3,8 procent meer dan in 2017 in de boeken ging. De marktgroei, tot en met week 51, lag volgens cijfers van onderzoeksbureau Nielsen op 3,3 procent.

,,Het is een prachtige prestatie dat PLUS in deze competitieve branche de markt al vijf jaar op rij weet te verslaan'', zegt Duncan Hoy, algemeen directeur van PLUS. Hoy is pas enkele maanden de baas bij de super. Hij kwam afgelopen jaar over van de Britse branchegenoot Tesco waar hij verantwoordelijk was voor de grote winkels. Eerder werkte hij onder meer voor Jumbo en C1000.

PLUS haalde vorig jaar 40 procent meer omzet uit online bestellingen. Via het internet boodschappen bestellen is inmiddels bij nagenoeg alle winkels mogelijk, het aantal ophaalpunten ligt over de 200 en ruim 230 winkels bieden de PLUS Express service aan waarbij boodschappen al na twee uur worden thuisbezorgd.