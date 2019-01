Belegger dumpt aandeel Apple

De koers van Apple duikelde bij de start van de Amerikaanse beurzen 9% naar $144, het laagste niveau sinds halverwege 2017.

Beleggers in de VS namen massaal afscheid van het aandeel nadat Apple woensdag nabeurs waarschuwde dat de verkopen van iPhones in het vierde kwartaal zijn tegengevallen.

Vooral in China gaan de zaken voor Apple moeizaam vanwege de economische afkoeling in het Aziatische land mede als gevolg van de handelsvete met Amerika.