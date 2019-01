Beurs: Zure appel voor beleggers

Rond 12.05 uur stond de AEX-index 1,3% lager op 480,1 punten. De beursgraadmeter was daarmee nog een stuk verwijderd van het laagste punt van 2018, dat vorige week werd bereikt bij een stand van 472,19 punten. De Midkap koerste vanmiddag 0,9% in de min op 647 punten. De koersenborden in Frankfurt (-1,2%), Parijs (-1,1%) en Londen (-0,5%) kleurden eveneens rood.

De beurzen stonden op verlies door het omzetalarm van Apple. Het technologieconcern heeft last van tegenvallende iPhone-verkopen in China en het handelsconflict tussen Washington en Peking.

„De beurzen schrikken ervan dat het handelsconflict nu een concrete impact begint te krijgen op de resultaten van bedrijven als Apple”, zei macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank). Volgens hem valt de omzetwaarschuwing van Apple bovendien in een onzeker beursklimaat. „Een jaar geleden hadden beleggers dit soort berichten beter verteerd.”

Volgens Koopman worstelen beleggers bovendien met de vraag of de Amerikaanse economie in een recessie gaat belanden. „Uit een onderzoek van Duke University blijkt dat bijna de helft van de cfo’s van grote Amerikaanse bedrijven ervan uitgaat dat de economie in de VS aan het einde van het jaar in een recessie verkeert.”

De omzetwaarschuwing van Apple drukt vandaag ook zijn stempel op Wall Street. Het sentiment op de Amerikaanse beurzen wordt eveneens gedrukt doordat president Trump en de leiders van de Democraten en Republikeinen in het Congres er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting. Daardoor duurt de ’shutdown’ voort. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 1,6% tot 2,7% in het rood.

Rond 14.15 verschijnt vanmiddag trouwens het maandelijkse banenrapport van loonstrokenverwerker ADP. Rabobank-econoom Koopman kijkt liever naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdagmiddag verschijnt. De algemene verwachting is dat het aantal banen in de VS vorige maand met circa 180.000 is gegroeid bij een gemiddelde stijging van het uurloon met 3%.

„Het positieve scenario zou een relatief sterke banengroei en een zwakkere loongroei zijn. Dan groeit de Amerikaanse economie namelijk lekker door en kan de Federal Reserve het rustiger aan gaan doen met het verhogen van de rente”, legde Koopman uit. „Het negatieve scenario zou echter een lagere banengroei en een hogere loongroei zijn. Dat zal de markt niet op prijs stellen.”

In de AEX was Randstad de grote verliezer met een koersval van 5,5%. De uitzender kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse voor de kiezen naar ’neutraal’. De zakenbank voorziet een zwakkere uitzendmarkt. Credit Suisse verlaagde zijn winstprognose voor Randstad voor 2019 met 5,4%.

Het slechte nieuws van Apple trof chipmachinegigant ASML (-5%) en de Midkap-fondsen Besi (-7,1%) en ASMI (-5,4%). Zorgtechnologieconcern Philips (-3,5%) was eveneens een opvallende daler.

Tankopslagconcern Vopak (+0,8%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. De banken ABN Amro (+0,6%) en ING (+0,3%) hielden eveneens de voeten droog. Dat gold ook voor telecomconcern KPN (+0,2%).

