Beursupdate: Banken winnen op dieprood Damrak

Fred Butter, de nieuwe spreekstalmeester van het Wereldkerstcircus in Carré, luidde donderdag de beursgong. Ⓒ Euronext

Amsterdam (DFT) - De effectenbeurs in Amsterdam koerst donderdag zwaar in het rood, nadat techreus Apple in de VS met een stevige winstwaarschuwing kwam. Banken gingen voorop bij de hoofdfondsen. Chipmachinefabrikant ASML en uitzender Randstad bungelen onderaan.