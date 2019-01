Column: Fed negeert Trump

Twijfel of Trump bepaalde economische verbanden in voorkomende gevallen wel begrijpt, is alleszins redelijk. Maar in dit geval lijkt er niets mis met zijn intuïtie. Trump heeft de groei fors heeft aangejaagd met zijn belastingverlagingen, maar de inflatie blijft zich nog steeds zeer gematigd ontwikkelen. Er is dus weinig aanleiding voor de Fed om Trump in de wielen te rijden. Bovendien, als de Amerikaanse centrale bank het te rustig zou aandoen met monetaire verkrapping ondanks de krappe arbeidsmarkt, dan loopt de inflatie ongetwijfeld op enig moment harder op. Maar juist omdat de centrale bank niet hard ingrijpt, stijgen nominale aandelenkoersen gewoon door. Voor beleggers is daar niets mis mee. Het beursklimaat loopt juist gevaar, wanner een centrale bank hard ingrijpt en de inflatie beteugelt door de economie in een recessie te jagen. De markt koestert een groot wantrouwen tegen de geprefereerde beleidsmix van Trump. Dit wantrouwen lijkt me wat overdreven.

Het is juridisch gesproken trouwens zeer de vraag of Trump Powell kan ontslaan. Die onzekerheid is mede ingegeven door het feit dat geen president zoiets ooit serieus geprobeerd heeft. Mogelijk kan dit alleen in geval van een ambtsmisdrijf, en daar hoeven in geval van de brave borst Powell niet te vrezen. Over een renteverhoging van al dan niet vijfentwintig basispunten kunnen redelijke mensen van mening verschillen. Trouwens, ook al zou Powell het veld uit vrije wil ruimen, dan is het zeer de vraag of het monetair beleid serieus verandert. Een door Trump voorgedragen opvolger moet immers wel een meerderheid in de Senaat achter zich hebben. OK, Trump kan zich sterk maken voor een wijziging van het mandaat van de Fed, maar of hij daar onder de huidige omstandigheden het Congres warm voor krijgt valt zeer sterk te betwijfelen.

Wie uiteindelijk over het monetair beleid gaat, is overigens een interessante kwestie. Het is begrijpelijk om politici als Trump net als Odysseus aan de mast vast te binden, zodat het sirenenzang van goedkoop, al te goedkoop geld geen gevolg krijgt. Daar staat dan tegenover de onwenselijkheid dat centrale bank presidenten te veel macht krijgen. Nederland had dat voor de euro dankzij minister Lieftinck (die van het tientje) in de Bankwet 1948 goed geregeld. In laatste instantie kon de regering de president van de centrale bank een aanwijzing geven. Directieleden die aan een aanwijzing geen gevolg gaven konden worden ontslagen.

Uiteindelijk geldt het primaat van de politiek. Wel, met de euro is dat anders komen te liggen. De hoofddoelstelling van de ECB is prijsstabiliteit, wat dat precies betekent maakt diezelfde ECB wel uit. Het mandaat van de ECB kan alleen door verdragswijziging op basis van unanimiteit van alle lidstaten worden gewijzigd. Hoe de verantwoordingsplicht aan de publiek opinie wordt ingevuld, is uitsluitend ter discretie aan diezelfde ECB. Een oppermachtige president dus. OK, dit kunnen we ook wel weer relativeren met de stelling dat Draghi het met zijn omvangrijke QE nooit gered zou hebben zonder een instemmend knikje van de Duitse kanselier Angela Merkel die daarmee de oppositie van Bundesbank president Jens Weidmann neutraliseerde. Geen centrale bank opereert in een politiek vacuüm. Maar dit geheel terzijde.

Mijn verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank Trump negeert. Mocht Trump nèt voor zijn beurt gesproken te hebben en is een gematigder beleid verstandiger in het licht van de afzwakkende groei van de wereldeconomie, dan gaat de Fed binnenkort overstag, wat zijn uitwerking op aandelenkoersen overigens niet zal missen. Stoomt de Amerikaanse economie hard door, bijvoorbeeld omdat Trump zo verstandig is een focus op groei te houden en met de Democraten een deal over forse investeringen in infrastructuur of over nieuwe belastingverlaging -maar nu voor de middenklasse- sluit, dan zal de Fed de monetaire teugels verder aanhalen. Het huidige lawaai vanuit het Witte Huis is vooral als achtergrondruis te beschouwen en rechtvaardigt niet de scherpe marktreacties.

Léon Cornelissen is hoofdeconoom bij Robeco.