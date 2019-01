ADP: Nettolonen bijna alle werknemers omhoog

Het is de vraag of we echt iets van die loonverhoging gaan merken. De premie voor de zorgverzekering gaat omhoog, net als de energierekening en de btw.

Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten. Zo zijn er hogere heffingskortingen. Daarnaast dalen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, in opmaat naar de overgang naar een tweeschijvenstelsel.

Niets

Volgens algemeen directeur Martijn Brand van ADP betekent het hogere nettoloon niet per se dat we met z’n allen beter af zijn. ,,Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor de energie, boodschappen en de zorg op.’’

Een gezin met modaal inkomen en twee kinderen houdt door de hogere belasting op verbruik bijvoorbeeld niets over van de stijging van het nettoloon.

