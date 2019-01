Passagiersgroei Ryanair minder sterk in 2018

Ryanair kampte vorig jaar met een reeks stakingen van piloten en cabinepersoneel voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder werknemers van de maatschappij in Nederland. In de cijfers over 2018 is ook de overgenomen Oostenrijkse maatschappij Laudamotion meegerekend. In 2017 zag Ryanair het aantal passagiers nog met 10 procent groeien en in 2016 was dit 17 procent.

