’Criminele organisatie rooft miljoenen uit coronazorg-pot’

Door Bart Mos

De elf miljoen euro subsidie was eigenlijk bedoeld voor extra ondersteuning in de door corona overbelaste zorg. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een groep van ruim dertig ondernemers heeft afgelopen jaar gezamenlijk mogelijk elf miljoen euro aan subsidiegeld achterover gedrukt, dat bedoeld was voor extra coronabanen in de overbelaste zorg. Het Nederlandse subsidiegeld is eerst weggesluisd naar een buitenlandse rekening, waarna de buit onderling verdeeld werd.