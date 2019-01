Geen compensatie voor te hoge spaartaks

Dat blijkt uit het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad in een van de spaartakszaken. Zij volgt daarmee de uitspraak van het gerechtshof van Amsterdam, dat een gelijk oordeel velde.

Het is een van de uitspraken in het massale bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing, de belasting die we in box 3 betalen over ons vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. Tot 2017 ging de Belastingdienst ervan uit dat iedereen zonder al te veel risico 4% rendement op zijn geld kon halen. Door de spaarrente of beleggingen in obligaties. Over die 4% betaalde je dan 30% belasting.

Lage rentes

Maar in de loop der jaren is de spaarrente bijna naar nul gedaald, terwijl obligaties ook al tijden niet meer zo veel opleveren. Daardoor betalen spaarders die hun geld bijvoorbeeld op de spaarrekening meer belasting dan ze aan rente van de bank krijgen. De Bond van Belastingbetalers startte voor deze spaarders een massaal bezwaar die aan de hand van een paar voorbeeldzaken uitgevochten wordt.

Een van die zaken is inmiddels bij de Hoge Raad beland. De zaak komt van het gerechtshof in Amsterdam. Dat oordeelde dat de spaartaks in deze zaak inderdaad veel te zwaar was. Maar over een compensatie sprak het hof zich niet uit. Dat rechtsherstel moest door de overheid geboden worden.

Bekijk ook: Rechter vindt spaartaks te hoog

Hoge Raad

Daarop ging de Bond voor Belastingbetalers in cassatie bij de Hoge Raad. De bond wil ook graag een uitspraak over hoe de spaarders gecompenseerd worden. Daar brandt de advocaat-generaal in haar advies in elk geval niet de vingers aan. Zij volgt de lijn van het gerechtshof van Amsterdam en vindt ook dat het aan de overheid is om een passende oplossing te bieden.

„Ik lees weinig nieuws”, concludeert fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton, die de Bond voor Belastingbetalers in de zaken bijstaat, dan ook. „Dit is niet wat ik gehoopt had te lezen.”

Overduin vindt op z’n minst dat de advocaat-generaal had kunnen aangeven dat alle belasting die boven 100% uitkomt, in elk geval gecompenseerd zou moeten worden.

Aangepast

Nu het initiatief tot herstel bij de overheid ligt, is het de vraag in hoeverre er een echte compensatie komt voor te hoge belasting. De regering wijst erop dat het de spaartaks al vanaf 2017 heeft aangepast, waarbij het met een lager rendement rekent voor mensen die tot een ton spaargeld hebben.

Maar volgens de Bond voor Belastingbetalers is ook deze heffing nog te hoog. Tegen de nieuwe spaartaks is ook alweer een massaal bezwaar op poten gezet.