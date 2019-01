Akkoord over schulden aandeelhouder Kardan

Het gaat om aandeelhouder Joseph Grunfeld voor wie in 2015 door een Israëlische bank faillissement werd aangevraagd. Hij is goed voor een belang van ruim 17 procent in Kardan en zit tevens in het bestuur bij het bedrijf. Grunfeld heeft veel aandelen weer in onderpand gegeven aan Israëlische banken. Bij de regeling is onder meer afgesproken dat hij tot 2,5 miljoen aandelen Kardan van de banken zal terugkopen, voor omgerekend zo'n 1,9 miljoen euro. Naar verwachting kan de deal op 22 januari afgerond worden.

